Psychonauts è scontatissimo per il 20° anniversario, assicuratevi il capostipite per pochi centesimi

Double Fine ha deciso di festeggiare il 20° anniversario di Psychonauts con un super sconto sul primo capitolo, almeno per quanto riguarda la versione Steam, che può essere acquistato per pochi centesimi in questi giorni.

Nel caso non abbiate avuto modo di recuperarlo in precedenza, questa è un'ottima occasione per farlo: Psychonauts può infatti essere acquistato per 89 centesimi, con il 91% di sconto rispetto al prezzo standard, dunque veramente un'inezia.

Non è la prima volta che il gioco Double Fine subisce sconti del genere e in certi casi è stato anche regalato in precedenza, ma se non avete sfruttato le altre occasioni, questa è quella giusta per inserirlo nella vostra libreria personale.