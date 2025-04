La pubblicità di Nintendo Switch 2 con Paul Rudd è strana perché è un "remake" di questo vecchio spot SNES

Nintendo ha scelto l'attore Paul Rudd per pubblicizzare Nintendo Switch 2 in un nuovo spot. Non è però una scelta completamente casuale, ma un omaggio a una pubblicità degli anni '90 realizzata per il Super Nintendo.

Le due pubblicità di Nintendo con Paul Rudd

Lo spot originale, andato in onda nel 1991, mostra Rudd con una lunga giacca nera, una collana di perline e una particolare pettinatura. L'attore arriva in un cinema drive-in, con il SNES in mano.

Poi lo collega e inizia a giocare con una serie di giochi sul grande schermo: vediamo The Legend of Zelda: A Link to the Past, F-Zero, Sim City e altri, mentre intorno a lui si forma una folla di spettatori interessati. Lo spot si conclude con il famoso slogan SNES: "Ora giochi con la potenza".

Nel nuovo spot di Nintendo Switch 2, Rudd ha 34 anni in più, ma non è cambiato molto. Ha ancora il cappotto, la collana e i capelli lunghi. Ma questa volta entra in un salotto e collega un Nintendo Switch 2 per giocare con i comici Joe Lo Truglio e Jordan Carlos, oltre che con una bambina che lo chiama "zio Paul".

Giocano a Mario Kart World utilizzando la nuova funzione GameChat della console e gli altri prendono in giro Rudd per il suo abbigliamento e per il suo atteggiamento stravagante da pubblicità degli anni '90, che include una macchina della nebbia e un ventilatore che soffia per far sembrare l'atmosfera intensa come quella degli anni '90.

Lo spot si conclude con Rudd che afferma che invece di giocare con il potere, "ora giochiamo insieme". Il risultato finale è carino e un chiaro riferimento alla vecchia pubblicità.

Vi lasciamo infine al nostro articolo nel quale vi indichiamo cosa ne pensa la redazione di Nintendo Switch 2.