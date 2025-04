Il finale di Mythic Quest è stato cambiato, ma il risultato delude

Il finale di Mythic Quest è stato cambiato dopo l'annuncio dellla cancellazione della serie televisiva su Apple TV+, ma il risultato ha deluso i fan per via di un episodio "aggiornato" che avrebbe dovuto chiudere le varie sottotrame e invece ha solo lasciato l'amaro in bocca.

A due settimane dalla messa in onda del finale originale, la piattaforma Apple ha deciso di sostituire la puntata conclusiva con una nuova versione pensata appunto per chiudere le trame in sospeso, andando ad esempio a rimuovere una scena molto importante con Ian e Poppy, che prometteva di cambiare il rapporto fra i due personaggi.

Inutile dire che questa scelta ha irritato parecchi fan dello show, che avevano apprezzato la sequenza originale e che hanno invece dovuto assistere alla sua effettiva cancellazione: una mossa dai risvolti molto chiari, che mette in discussione le libertà creative degli autori in favore di una politica "piattaformacentrica".