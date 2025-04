Il Satellaview di Nintendo ha compiuto trent'anni e i fan hanno deciso di festeggiarlo alla grande

In pochi lo direbbero, ma Nintendo fu tra le prime compagnie a provare delle tecnologie online per i videogiochi su console. Il Satellaview di Nintendo, un add-on per Super Nintendo, aveva lo scopo di collegare la console alla rete satellitare, per usufruire di vari servizi, compresi alcuni giochi esclusivi di serie famose, come quella Zelda e quella F-Zero.

Uscì solo in Giappone, dove non ebbe un grandissimo successo. Comunque sia, con il tempo ha raccolto attorno a sé diversi fan, che hanno deciso di festeggiare alla grande i suoi 30 anni.