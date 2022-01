Mario + Rabbids Sparks of Hope: leak afferma che la data di uscita è stata rimandata

Secondo un leak, Mario + Rabbids Sparks of Hope - il gioco tattico a turni realizzato da Ubisoft Milano e seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle - sarebbe stato rimandato. La data di uscita, fissata ufficialmente al 2022, sarebbe stata rimandata internamente al 2023.

L'informazione arriva da un video recentemente caricato dal noto leaker Nintendo: NateTheHate. Il leaker ha affermato che, sulla base di ciò che ha sentito, lo sviluppatore Ubisoft Milano ha bisogno di più tempo per perfezionare il gioco e assicurarsi che sia "nelle migliori condizioni possibili", e che per questo non verrà pubblicato nel 2022. La data di uscirà sarebbe stata riposizionata nella prima metà del 2023.

Il 2022 si prospetta come un anno ricco per Switch, con un certo numero di esclusive importanti già confermate per l'anno in corso, tra cui Splatoon 3, Triangle Strategy, Leggende Pokémon Arceus, Kirby e La Terra Perduta, e non solo. Il ritardo di qualche gioco non dovrebbe quindi creare troppi problemi alla lineup dell'anno.

Un'ambientazione di Mario + Rabbids Sparks of Hope

Tutto quanto indicato è, naturalmente, non confermato ufficialmente, quindi dobbiamo considerare le informazioni condivise dal leaker come un normale rumor, almeno fino a quando non riceveremo notizie ufficiali da Ubisoft o Nintendo.

Vi ricordiamo che Mario + Rabbids Sparks of Hope era stato annunciato all'E3 2021 da Ubisoft: è quindi passato meno di un anno dall'ultimo volta che è stato mostrato. Potete (ri)vederne il trailer qui.