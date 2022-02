L'Arabia Saudita compra quote di minoranza di Capcom e Nexon

Prosegue la curiosa espansione in ambito videoludico da parte dell'Arabia Saudita, che attraverso il suo Fondo d'Investimento Pubblico ha acquistato di recente delle quote di minoranza di Capcom e Nexon, in base a quanto riportato da diverse fonti.

Si tratta di un investimento totale di 1,2 miliardi di dollari su entrambe le compagnie, che porta l'Arabia a possedere una quota piccola ma significativa di Capcom e Nexon, pari a circa il 5% per ognuna. Non è peraltro la prima esperienza di questo tipo da parte del medesimo Fondo d'Investimento Pubblico, che in precedenza aveva acquistato azioni in Activision Blizzard, Electronic Arts e Take Two per un totale di oltre 3 miliardi di dollari.



Inoltre, un'operazione simile ma molto più sostanziosa in termini di percentuale di quote acquisite era stata fatta anche per SNK, posseduta al 33% dalla famiglia reale dell'Arabia Saudita, in pratica. Il fondo d'investimento in questione è infatti per buona parte nelle mani del principe Mohammed bin Salman, che con queste operazioni sta cercando di diversificare l'economia del proprio paese rendendola meno impostata esclusivamente sul petrolio come è stata finora.

Stranamente, sembra abbia preso particolarmente di mira il mercato dei videogiochi, vista la quantità di investimenti che sta effettuando in questo ambito. A questo punto, rientra per una parte piccola ma non indifferente anche in Capcom e Nexon, in attesa di vedere ulteriori sviluppi sulla questione.