Steam Deck: dimensioni a confronto con quelle di altre console portatili, è davvero grossa!

Steam Deck è una console portatile ibridata a un PC davvero grossa. Per capirne l'ingrombro effettivo vediamo questa serie di confronti realizzati dallo youtuber Cary Golomb. Il nostro ha sfoderato macchine conosciute e altre meno conosciute, realizzando una serie di foto davvero indicative.

Si comincia con PS Vita, che non ce la fa proprio a confrontarsi con Steam Deck.

Qui di seguito possiamo vedere Steam Deck surclassare per dimensioni l'ingombrante Atari Lynx e reggere il confronto con le dimensioni di due controller affiancati (Steam Controller e Xbox Élite Controller).

Nemmeno la scatola del Game Boy ce la fa contro Steam Deck, figurarsi il minuto FamiCom

Niente, il TurboExpress non regge il confronto. Nintendo Switch OLED ci prova, ma non c'è niente da fare.

E il GameGear? Assolutamente no. Steam Deck è più grosso, anche se più fino, soprattutto montando vari accessori sulla console di Sega.

I Game Boy Advance, normali o SP che siano, sono solo dei frammento della console portatile di Valve.

Anche il dimenticato NGage e il GPD Win 3 non reggono botta. Sembra proprio che Valve abbia realizzato l'hardware da gioco portatile più grosso di sempre.

L'Ayaneo si avvicina allo Steam Deck, che può consolarsi dello scampato pericolo con una banana.

PSP non poteva mancare in questa carrellata, ma non è una degna concorrente. Ma ecco spuntare un VirtuaBoy selvaggio che vuole dire la sua. In larghezza vince Steam Deck, ma come ingombro complessivo e bruttezza (si scherza) vince la sfortunata console VR di Nintendo.

Rimanendo sulle console sfortunate di Nintendo, ecco un confronto con il controller di Wii U (che però non è una console competa).

Insomma, la sostanza è che Steam Deck è un oggetto notevole per dimensioni. Speriamo che sia anche ben maneggiabile.