Genshin Impact: 300 Primogem gratis con i nuovi codici promozionali

Come da tradizione, durante la diretta su Twitch per l'Update 2.5 di Genshin Impact, miHoYo ha annunciato tre nuovi codici promozionali da riscattare per ottenere 300 Primogem gratis e altri bonus.

Tra una novità e l'altra del nuovo aggiornamento, che vedrà il debutto di Yae Miko come personaggio giocabile, nuove quest, un Weekly Boss e molto altro ancora, sono stati annunciati tre codici promozionali di Genshin Impact grazie ai quali riceverete 300 Primogem, 50.000 Mora, 5 Hero's Wit (per aumentare di livello i personaggi) e 10 Mystic Enhancement Ore (materiali per potenziare le armi). Un pacchetto come al solito molto gradito dai giocatori.

Ecco i codici promozionali di Genshin Impact del 4 febbraio 2022 svelati durante la livestream dell'Update 2.5:

VTPU3CQWYCSD - 100 Primogem e 10 Mystic Enhancement Ore

- 100 Primogem e 10 Mystic Enhancement Ore AB7VJC9EGDAZ - 100 Primogem e 5 Hero's Wit

- 100 Primogem e 5 Hero's Wit WT7D3CQEHVBM - 100 Primogem e 50.000 Mora

Potrete riscattare i nuovi codici promozionali di Genshin Impact direttamente nel gioco, entrando nelle Impostazioni dal menu di Paimon. Da qui selezionate la voce "Account" e successivamente "Redeem Code". Una volta inseriti i codici correttamente potrete riscattare le ricompense nella casella di posta di Paimon. In alternativa potrete riscattare i codici direttamente dal sito ufficiale di miHoYo se avete registrato il vostro account.

Tenete presente che la funzione di riscatto codici è disponibile solo a partire dall'Adventure Rank 10. Inoltre quelli che abbiamo riportato qua sopra saranno validi solo per poche ore, quindi approfittatene finché siete in tempo.