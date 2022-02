Dying Light 2 disponibile da oggi, trailer di lancio con i riconoscimenti della stampa

Da oggi Dying Light 2: Stay Human è disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, e per festeggiare Techland ha pubblicato il trailer di lancio, che include i riconoscimenti della stampa internazionale.

Dying Light 2 è il nuovo capitolo della serie Techland di stampo action con elementi survival e presenta nuove ambientazioni, nemici, personaggi, armi e meccaniche di gioco ancor più sfaccettate ma senza tradire lo spirito del gioco originale.

Nel gioco vestiamo i panni di un viandante che ha il potere di cambiare il destino della Città, uno degli ultimi grandi insediamenti umani, dopo che un virus ha decimato la popolazione mondiale e trasformato le persone in zombie. I non morti tuttavia non sono l'unico pericolo, dato che dovremo vedercela anche contro esseri umani armati di tutto punto e ci ritroveremo coinvolti in una guerra tra fazioni per il dominio del territorio.

Sulle pagine di Multiplayer.it trovate anche la nostra recensione di Dying Light 2: Stay Human a cura di Pierpaolo Greco, che descrive l'ultima fatica di Techland come "l'emblema vivente del vorrei ma non posso, di quel puntare troppo in alto che talvolta può far cadere rovinosamente. Sia chiaro, si tratta di un gioco che sa essere molto divertente e appagante, con una buona progressione e una straripante quantità di contenuti che entusiasmeranno tutti i fan del primo capitolo. È però evidente in troppi contesti che qualcosa nel corso dello sviluppo non è andato per il verso giusto e questo ha obbligato il team a effettuare tagli nella storia, approssimazioni nel motore fisico e nella gestione dell'intelligenza artificiale, così come lo ha costretto a dedicare meno tempo del previsto alla fase di pulizia e ottimizzazione del codice. Se siete alla ricerca di un action denso, originale e che sappia farsi notare nel mare di open world di questi ultimi anni grazie ad alcune peculiarità, potete lanciarvi su questo gioco, ma tenete conto delle nostre critiche visto che dovrete necessariamente passare sopra a tutta una serie di problematiche."

Dying Light 2: Stay Human nel corso del 2022 sarà disponibile anche su Nintendo Switch, via Cloud.