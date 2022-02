Forspoken: la classificazione dell'ESRB parla di violenza e linguaggio volgare

Forspoken, il gioco d'azione di Luminous Productions in arrivo su PC e PS5, è stato classificato dell'ente americano ESRB, ovvero il corrispettivo USA del nostro PEGI. La classificazione finale parla di violenza e linguaggio volgare.

Precisamente, l'ESRB ha classificato Forspoken come "M for Mature", che può essere traslato nel nostro 16 o, più spesso, 18, a seconda dei casi. L'ESRB spiega che vi sono filmati con "atti di violenza" come "un personaggio che cerca di buttarsi da un edificio, mostri che uccidono dei civili, un personaggio con un'arma da fuoco puntata addosso".

Faye, protagonista di Forspoken

Quest'ultima descrizione è probabilmente legata alla fase iniziale del gioco, dove Faye si trova ancora a New York e vive la propria vita prima di essere trasportata nel reame fantasy di Athia. Lì, con l'aiuto di un bracciale senziente e nuove capacità magiche, la ragazza dovrà scontrarsi con le Tantas, delle matriarche un tempo amate dal popolo che sono però diventate malvagie. In tutto ci saranno quattro reami da esplorare, con mostri da combattere e una strana epidemia con la quale scontrarsi.

Vi segnaliamo infine che abbiamo intervistato Luminous Production, autori di Forspoken.