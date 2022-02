The Wolf Among Us 2 verrà mostrato domani sera con un trailer e un video diario

The Wolf Among Us 2 verrà mostrato domani, 9 febbraio 2022, alle 19.00 ora italiana, con un trailer e un interessante video diario: lo ha annunciato Geoff Keighley, che ospiterà lo streaming sui propri canali YouTube e Twitch.

A qualche mese dai primi dettagli su ambientazione e sviluppo, The Wolf Among Us 2 è dunque pronto a riportarci a Favolandia per una presentazione completa della nuova avventura targata Telltale Games, e le aspettative dei fan sono altissime.

Parliamo infatti del sequel di una delle produzioni più apprezzate di sempre per lo studio californiano, riportato in vita nel 2019 dopo la drammatica chiusura avvenuta l'anno prima.

Basata sulla serie a fumetti Fables, la prima stagione del gioco ci metteva nei panni di Bigby Wolf, sceriffo di Favolandia impegnato nelle indagini sull'omicidio di una donna.

Nella recensione di The Wolf Among Us abbiamo sottolineato la qualità della scrittura e dell'interpretazione del titolo di Telltale Games, nonché la rilevanza del suo sistema di scelte e conseguenze.