The Wolf Among Us 2: primi dettagli su ambientazione e sviluppo svelati da Game Informer

Grazie all'ultimo numero di Game Informer e all'insider di Twitter Shinobi602, abbiamo modo di scoprire alcune nuove informazioni legate a The Wolf Among Us 2, l'atteso gioco di Telltale Games. Sono stati condivisi dettagli sull'ambientazione e sullo sviluppo.

Viene indicato che The Wolf Among Us 2 avrà luogo sei mesi dopo l'originale gioco. Questo significa che sarà inverno. L'ambientazione viene descritta come "winter all over New York", quindi ci aspettiamo che la città sia innevata e che l'atmosfera che si respira sia quella tipica invernale della Grande Mela.

Il logo di The Wolf Among Us 2

È stato anche detto che il gioco è in piena produzione: lo script è stato completato e la motion-capture è in lavorazione. Sappiamo che Telltale Games ha abbandonato Unity ed è passata ad Unreal Engine 4 - il che ha costretto il team a ricominciare lo sviluppo da capo, in pratica - ma il motore di sviluppo di Epic Games sta ottimizzando il lavoro su The Wolf Among Us 2.

Questo è tutto quello che è stato indicato per il momento. Per quanto riguarda la trama e quel che accadrà ai personaggi, dovremo attendere il 2022 per scoprire più informazioni. Ricordiamo che, oltre a The Wolf Among Us 2, Telltale Games sta lavorando a The Expanse: A Telltale Series insieme a Deck Nine, autori di Life is Strange New Colors.