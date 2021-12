Steam, Saldi Invernali: giochi PC a meno di 5€, ecco gli sconti più interessanti

Da alcune ore sono iniziati i Saldi Invernali di Steam. La piattaforma di Valve propone migliaia di giochi in offerta, per la gioia dei videogiocatori. Ora, vi proponiamo alcun dei migliori giochi PC in sconto a meno di 5€.

Potete trovare tutte le offerte di Steam a meno di 5€ direttamente nel launcher, oppure a questo indirizzo.

Se volete qualche suggerimento, vi consigliamo di non ignorare alcune delle offerte migliori, come Gris a 4.24€, un gioco platform/narrativo con uno stile grafico unico e di altissimo livello. Se dopo anni ancora non avete provveduto a giocarvi, ora è l'occasione giusta per mettere le mani su Undertale, che costa solo 2.99€.

Undertale

In forte sconto trovate anche Elite Dangerous, a 4.99€ (80%), compatibile anche con la VR. Se preferite qualcosa di più originale, allora dovete assolutamente recuperare Papers, Please a 4.49€. Un altro capolavoro indie è Darkest Dungeon, ora a soli 3.44€ (ma senza DLC, badate bene).

Passando a titoli più vecchi, troviamo Fallout New Vegas a soli 2.99€: il capolavoro di Obsidian non va ignorato. Anche The Witcher Enhanced Edition Director's Cut è disponibile a soli 1.19€: con l'arrivo della seconda stagione della serie TV Netflix, perché non riscoprire l'inizio della saga di CD Projekt RED?

La lista potrebbe continuare per molto, con tanti giochi a prezzi veramente bassi. Diteci, fino ad ora avete trovato qualcosa di vostro interesse, oppure questi sconti vi stanno un po' deludendo?