John Wick: Chapter 4, trailer di annuncio svela la data di uscita

Lionsgate Movies ha pubblicato un nuovo trailer di annuncio dedicato a John Wick Chapter 4. Il film d'azione con Keanu Reeves sarà distribuito in data 24 marzo 2023, secondo quanto indicato dal trailer. Potete vedere il video qui sopra.

Il trailer di John Wick Chapter 4, più un teaser che altro, ci mostra un ufficio che sarà noto ai fan della saga cinematografica. Una delle donne seduta a una scrivania ottiene un fascicolo dedicato proprio al protagonista. Subito dopo si passa a una grande lavagna sulla quale, in gesso, c'è scritto "24 marzo 2023", la data di uscita, che viene indicata come "worldwide" (mondiale) in una scena successiva del video.

La data di uscita, scritta con il formato americano, è palindroma: 3.24.23. Non sappiamo se sia una scelta voluta. Ricordiamo che John Wick Chapter 4 è stato più volte rimandato a causa del covid-19: speriamo che questa sia la data definitiva e che non vi sia bisogno di altri rimandi.

John Wick

John Wick racconta la storia di un ex-killer su commissione che, dopo la perdita della moglie, viene preso di mira da inconsapevoli delinquenti. John, in cerca di vendetta, rientra nel giro, finendo per compiere un'azione proibita anche nel suo ambito ed entra nel mirino di forze a lui superiori.

