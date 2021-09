Yakuza: il director afferma che Kazuma Kiryu può battere John Wick, ecco perché

Kazuma Kiryu, protagonista principale della saga di Yakuza, potrebbe facilmente battere John Wick in un combattimento, secondo il director della serie videoludica. L'informazione arriva da una recente intervista rilasciata ai microfoni di The Gamer.

A parlare è Kazuki Hosokawa, che ha lavorato su Yakuza 0, Yakuza 5, Judgment, Lost Judgment e non solo. L'uomo ha spiegato che "Kazuma Kiryu non è realmente umano, quindi è difficile avere una battaglia equa con John Wick. Penso che Kiryu sia probabilmente più forte di John Wick perché non puoi ucciderlo nemmeno sparandogli con una pistola."

John Wick vincerebbe contro Kiryu di Yakuza secondo voi?

Hosokawa tira in ballo però anche Takayuki Yagami, protagonista di Lost Judgment e di Judgment. Spiega che "invece, Yagami è umano, non è un superumano come Kiryu, e siccome John Wick è piuttosto bravo con coltelli e pistole, non penso che avrebbe una possibilità contro di lui". Se per caso vi foste chiesti chi vincerebbe in uno scontro, ora lo sapete.

Recentemente abbiamo avuto modo di parlare del futuro della serie Yakuza e Judgment proprio con Hosokawa, che ci ha raccontato molti dettagli interessanti del "dietro le quinte" dello sviluppo di questi giochi.