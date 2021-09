Twitch: Amouranth contro gli hater: "nessuno mi ha mai potuta chiamare pezzente"

La Twitch star Kaitlyn "Amouranth" Siragusaè tornata a far parlare di sé per un commento diretto a quello che le dicono solitamente i suoi hater. Amouranth ha prima ricordato alcune delle tante offese ricevute, per poi affermare con una certa fierezza: "nessuno mi ha mai potuta chiamare pezzente".

Con 4,2 milioni di seguaci, la ragazza è una delle streamer Twitch più famose del pianeta, seguitissima anche dalle nostre parti. La particolarità dei suoi live stream, che hanno come tema portante dei contenuti soft erotici (balletti, hot tub, ASMR e così via), le ha fruttato tanti seguaci, ma anche tanti detrattori, che l'accusano di essere una specie di corruttrice della piattaforma.

Le controversie intorno al suo nome e ai suoi spettacoli non sono mai mancate da quando ha iniziato la carriera di streamer, ormai cinque anni fa. Le offese si sono così moltiplicate, come da lei stessa ricordato durante un live stream.

Amouranth: "In chat e fuori dalla piattaforma, sono stata chiamata pu***na, tr**a, ninfomane, verme, brutta, grassa, stupida, str**za, ma nessuno mi ha mai potuta chiamare pezzente."

Insomma, chiamatela come volete, ma lei è contenta lo stesso, perché ha fatto un sacco di soldi. Del resto proprio recentemente ha dichiarato di incassare circa 1,3 milioni di dollari al mese tra tutti i suoi social.