Pokémon: domanda a tema nel test per Sovraintendenti dell'Arma dei Carabinieri, il sindacato critica

I Pokémon sono ovunque, nei videogiochi, al cinema, nelle nostre case e smartphone. Ovunque. Persino all'interno del 27° test del concorso interno per Sovraintendenti dell'Arma dei Carabinieri. Nel test è infatti stata inserita una domanda a tema Pokémon, ma la cosa ha generato un'immediata reazione da parte del sindacato di riferimento.

Come potete vedere nell'immagine poco sotto, UNARMA, Associazione Sindacale Carabinieri, ha scritto al comando generale dell'Arma dei Carabinieri e ha affermato che "è singolare che in un test in un concorso interno una delle domande fosse dedicata ai Pokémon". La domanda in questione era "Qual è, tra le altre, una caratteristica dei Pokèmon, le creature dell'omonimo gioco di Satoshi Tajiri?".

Le risposta a tale domanda erano:

Che si nutrano di pizza

Che non muoiano in combattimento

Che camminino all'indietro

Che si spostino con biciclette ad una ruota

Il sindacato critica la scelta della domanda, affermando che forse poteva essere chiesto se Pikachu è una forma base o un'evoluzione, oppure porre una domanda più generica legata al fenomeno ludico-sociale o legato al successo della saga.

Lettera del sindacato dell'Arma dei Carabinieri legato alla domanda a tema Pokèmon

Nella lettera del sindacato dei Carabinieri, si ammette che la domanda potrebbe avere valore come "testing per valutare se e in che misura il candidato appartiene alla comunità/utenza che oramai diffusamente non solo gioca, ma compete in veri e propri tornei". Si afferma anche che potrebbe essere utile per "valutare il livello di conoscenza delle abitudini dei nostri figli e di quegli adulti che nel microcosmo virtuale, quasi ologrammatico, possono manifestare aspetti comportamentali emulativi magari d'interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica". Lasciamo a voi interpretazioni su queste affermazioni.

Il sindacato afferma però in poche parole che in un test dei Carabinieri dovrebbero esserci altre domande che permettano di dimostrare "di avere requisiti tali da poter affrontare in maniera coerente, lucida e sicura un impegno sociale di certo che va ben oltre la caccia ai Pokémon".

