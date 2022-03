Naruto: il cosplay di Tsunade di reberebelle non teme di mostrare i propri vizi

La saga di Naruto è una delle più amate dagli appassionati di shonen e il merito è dei molti personaggi che, di arco narrativo in arco narrativo, hanno conquistato il cuore dei lettori. Tsunade è per certo uno dei personaggi preferiti di molti appassionati. Ora, reberebelle ci propone proprio un cosplay di Tsunade.

Tsunade, in Naruto, è una delle ninja leggendarie della foglia. La donna, anche se anziana, si mantiene giovane d'aspetto e forte nel fisico, ma si lascia andare ad alcuni vizi, come l'alcool. In questo cosplay di Tsunade, reberebelle ci propone la ninja proprio mentre beve un goccetto di troppo. Anche se un po' rude di tanto in tanto, Tsunade è una donna che ha cuore il futuro del Villaggio della Foglia e di tutte le persone che vi abitano.

Se siete fan di Tsunade, allora dovreste vedere il cosplay di Tsunade di nanakoo0911 che arriva dalla Malesia. Ecco anche il cosplay di Tsunade di christa.cos. Come non citare poi il cosplay di Tsunade di kinitaarts: è fedele all'originale. Chiudiamo i nostri suggerimenti con il cosplay di Tsunade di Alina Becker: è fedelissimo all'originale.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tsunade realizzato da reberebelle? Il personaggio di Naruto è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto cosplay di qualità superiore?