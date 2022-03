PS Plus: serve per "convincere gli abbonati a pagare di più" e basta, per Benji-Sales

Ieri, Sony Interactive Entertainment ha svelato al mondo la nuova versione di PlayStation Plus, ora divisa in più livelli. Secondo Benji-Sales, noto utente di Twitter che condivide informazioni e dati sul mercato videoludico, questo nuovo PS Plus serve per "convincere gli abbonati a pagare di più" e basta.

Precisamente, Benji-Sales ha scritto, tramite Twitter: "Il nuovo PlayStation Plus principalmente sembra un modo per aumentare il prezzo medio degli abbonamenti, ma non necessariamente ottenere nuove sottoscrizioni. Non c'è abbastanza da spingere molte nuove persone all'interno del servizio secondo me, ma potrebbe convincere gli abbonati già esistenti ad aumentare di grado, e quindi aumentare il guadagno" di Sony.

Secondo Benji-Sales, in altre parole, questo nuovo PS Plus non è una novità enorme e, come in realtà i rumor avevano detto da tempo, ha solo unito il vecchio PS Plus e PS Now, aggiungendo un abbonamento intermedio. Questa strategia, a suo dire, non serve per convincere più persone ad abbonarsi, ma prima di tutto a convincere chi è già abbonato a optare per abbonamenti più costosi e quindi aumentare il guadagno medio di Sony.

Va precisato che Benji-Sales non nega che vi siano novità nel servizio (un esempio: le prove a tempo del livello Premium, e il nuovo catalogo di giochi PS4 e PS5 dei livelli Extra e Premium), ma l'utente di Twitter ritiene che "non sia abbastanza".

Voi cosa ne pensate di queste novità?

Infine, vi segnaliamo che potete vedere tutti i dettagli sui nuovi abbonamenti, compresi prezzi e vantaggi, qui.