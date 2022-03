Loop Hero: gli sviluppatori russi incoraggiano a piratare il loro gioco con Torrent

Four Quarters, studio russo che ha creato l'indie di successo Loop Hero, ha incoraggiato gli utenti a piratare il gioco usando Torrent. Vediamo il perché.

Il team russo di Loop Hero - che si è pubblicamente dichiarato contrario alla guerra - ha incoraggiato i propri follower ad "aiutare ad alzare la bandiera pirata" in un post del 27 marzo 2022 su VK, social media russo. Il team ha anche condiviso un link di torrent.

A seguire, un utente ha chiesto come poteva supportare il team durante la crisi attuale (ricordiamo che Steam ha bloccato i pagamenti agli sviluppatori in Russia, così come in Bielorussia e Ucraina). Four Quarters ha però detto di potercela fare da sola e di spendere il proprio tempo e denaro con le persone che amiamo.

Loop Hero, un livello

Questa dichiarazione ha attirato l'attenzione del pubblico e quindi il team ha pubblicato un nuovo aggiornamento affermando di nuovo che "non c'è nulla di male in torrent". Ricordiamo che i giocatori russi hanno subito dei blocchi e non possono comprare giochi su Steam e su altre piattaforme, quindi per loro l'unico modo di accedere a Loop Hero è piratarlo.

Infine, il team di Loop Hero ha anche svelato qualche novità sul futuro. Il prossimo update PC è all'80% dello sviluppo. È inoltre in lavorazione una patch per la versione Switch. Le versioni mobile arriveranno più avanti, invece, dopo gli update alle altre due versioni del gioco. Infine, è stato detto che per il momento non sono programmate versioni per PlayStation e Xbox.

Il mondo dei videogame si interseca costantemente con l'attuale guerra tra Russia e Ucraina: ad esempio, un video di Arma III è stato scambiato per un vera scena di guerra, anche dal Ministero.