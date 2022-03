PS Plus Essential: il nuovo abbonamento offrirà "due giochi al mese" invece che tre?

Come tutti ormai sapranno, Sony ha svelato la nuova versione del proprio abbonamento PlayStation Plus. Quest'ultimo sarà diviso in livelli e includerà una categoria nota come Essential, ovvero un servizio identico all'attuale PS Plus. Quest'ultimo, secondo le dichiarazioni ufficiali, includerà "2 giochi gratis al mese". Si tratta però di un numero inferiore rispetto a quello attuale, che varia da tre a quattro. Cosa succede?

Come è possibile leggere sul PlayStation Blog, Sony spiega che PS Plus Essential "offre gli stessi vantaggi attualmente disponibili per gli abbonati di PlayStation Plus, come ad esempio: Due giochi scaricabili al mese, Sconti esclusivi, Archiviazione nel cloud per i giochi salvati e Accesso al multigiocatore online."

Logo di PlayStation Plus

Possiamo quindi considerare questa dichiarazione come una volontà di diminuire il numero di giochi gratis inclusi nell'abbonamento su base mensile? No. Si tratta solo della classica spiegazione del servizio PS Plus usata da Sony. Guardando infatti la pagina ufficiale dell'attuale PlayStation Plus, possiamo leggere la seguente frase: "PS Plus è un servizio in abbonamento a pagamento di PlayStation che offre agli abbonati due giochi per PS4 da scaricare ogni mese, oltre all'accesso a multigiocatore online e sconti esclusivi su PlayStation Store, 100 GB di spazio di archiviazione nel cloud per i dati di gioco e contenuti bonus come skin e oggetti di gioco per titoli free-to-play come Fortnite."

Come potete vedere, Sony ha sempre descritto PS Plus come un servizio che include due giochi, anche se in realtà ve ne sono sempre di extra. A marzo 2022, addirittura, sono stati inseriti quattro diversi giochi.

Per tutti i dettagli sui vari livelli del nuovo PlayStation Plus, compresi prezzi e vantaggi unici, potete leggere la nostra notizia.