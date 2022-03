Guerra Russia-Ucraina: video di Arma III scambiato per un vera scena di guerra, anche dal Ministero

È circolato in rete, quest'oggi, un video che mostra una scena di combattimento tratta da Arma III, scambiata per una vera scena di guerra legata allo scontro tra Russia e Ucraina. Potete vedere il video qui sotto.

Come potete vedere nel filmato poco sotto, si tratta di una scena estrapolata da un video di pochi giorni fa pubblicato dal canale YouTube Norov. Come indicato nel nome del video, si tratta di una simulazione realizzata all'interno del gioco di guerra Arma III.

Purtroppo, il video è circolato in rete e anche fonti autorevoli lo hanno pubblicato ritenendolo ufficiale. Tra queste sono incluse testate italiane come Repubblica e La Stampa, ma anche dall'account del Ministero della Difesa ucraino e dal profilo Telegram del quotidiano online ucraino Zn.ua. Secondo le prime dichiarazioni, il video mostrava "quattro elicotteri K-52 delle forze armate della Federazione Russa distrutti dalla difesa aerea delle forze di terra ucraine". Come già detto, non vi è nulla di vero: si tratta solo di un videogioco, Arma III.

Vi ricordiamo di fare sempre attenzione quando informazioni, video e immagini vengono condivisi online, soprattutto quando trattano eventi reali e drammatici come la guerra in Ucraina. Se volete aiutare la Croce Rossa Ucraina, potete acquistare questo bundle di videogiochi di Fanatical.