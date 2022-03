Far Cry 6: The Vanishing gratis anche se non avete il gioco grazie al Free Weekend

Far Cry 6: The Vanishing, l'interessante crossover fra la serie Ubisoft e Stranger Things, è disponibile gratis anche se non avete il gioco. Come? Grazie al Free Weekend organizzato da Ubisoft, valido fino al 27 marzo.

La procedura è molto semplice: vi basterà scaricare gratuitamente Far Cry 6 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One o Google Stadia nell'ambito del Free Weekend e cominciare a giocare la parte introduttiva della campagna.

The Vanishing diventerà accessibile non appena avrete completato le missioni iniziali su Isla Santuario e preso contatto con una delle tre fazioni presenti nel gioco, vale a dire i Montero, i Maxima Matanzas e le Leggende.

A quel punto riceverete una chiamata da Juan che vi avviserà di una serie di misteriose sparizioni nella zona di Madrugada, e una volta raggiunto il luogo entrerete in contatto con la misteriosa Shest': una donna dotata di poteri del tutto simili a quelli di Undici ma che non ha mai conosciuto la libertà.

Come detto, il Free Weekend di Far Cry 6 durerà fino al 27 marzo e potrete accedere liberamente a tutti i contenuti del gioco, per poi eventualmente acquistare la versione completa approfittando dell'attuale sconto del 50% e conservare i vostri progressi.