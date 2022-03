World of Warcraft, Jamie Lee Curtis celebrerà il matrimonio della figlia in cosplay

Jamie Lee Curtis ha rivelato che celebrerà il matrimonio della figlia in cosplay, interpretando per l'occasione un celebre personaggio di World of Warcraft, vale a dire Jaina Marefiero.

Non è la prima volta che l'attrice si dà al cosplay: era già successo quando, insieme alla famiglia, si è recata all'EVO 2015 con i costumi di Street Fighter, vestendo in quel caso i panni di Vega.

È probabilmente proprio sua figlia Ruby a nutrire una grande passione per questo genere di attività, e infatti è stata sua la decisione di organizzare il proprio matrimonio in cosplay, celebrandolo peraltro nel cortile della casa di famiglia.

Una delle maghe più potenti di Azeroth, Jaina Marefiero governa la città di Theramore e si pone senza dubbio come uno dei personaggi più importanti di World of Warcraft, anche per via delle sue straordinarie abilità magiche legate all'acqua e al ghiaccio.

Il rapporto fra l'attrice e i videogiochi è destinato a consolidarsi a breve, visto che Jamie Lee Curtis sarà nel cast del film di Borderlands, dove interpreterà il ruolo di Tannis, un'archeologa che potrebbe aver trovato la chiave per il vault di Pandora.