Kirby e la Terra Perduta: su Amazon è il gioco più venduto in diversi paesi

Kirby e la Terra Perduta è il gioco più venduto su Amazon in diversi paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Italia, per citarne alcuni. Sembra insomma che il lancio della nuova esclusiva per Nintendo Switch abbia riscosso un grande successo.

Non c'è da sorprendersi più di tanto, se consideriamo che Kirby e la Terra Perduta ha ricevuto voti fantastici dalla stampa: le testate internazionali hanno accolto con entusiasmo la nuova avventura sviluppata da HAL Laboratory, ed evidentemente gli utenti hanno seguito a ruota.

Peraltro il gioco sta macinando grandi numeri anche in formato digitale: attualmente occupa la seconda posizione nella classifica eShop americana, ma è probabile che già domani raggiunga la vetta della top 10.

Nella nostra recensione di Kirby e la Terra Perduta abbiamo sottolineato la qualità del level design, l'eccellente comparto tecnico e artistico, nonché la grande corposità di un'esperienza che non mancherà di sorprendervi in termini di contenuti.

"La nuova avventura del Batuffolo Rosa è davvero uno dei titoli migliori nella sua lunga carriera, e una strada che HAL Laboratory speriamo percorra almeno un altro po' prima di ricominciare coi suoi esperimenti", si legge nell'articolo firmato da Christian Colli.