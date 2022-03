Hogwarts Legacy, un buffo bug stava per finire nel trailer: ecco il video

Hogwarts Legacy è stato presentato con un lungo trailer del gameplay durante l'ultimo State of Play, ma qualcosa stava per andare storto: gli sviluppatori hanno rivelato di aver individuato un buffo bug mentre preparavano il video.

Come si può vedere nella breve clip pubblicata da Avalanche su Twitter, c'era una sequenza in cui il nostro personaggio affrontava un centauro e quest'ultimo cominciava e muovere le zampe in maniera innaturale, per poi "impazzire" durante l'attacco successivo.

Come detto, questa scena non ha trovato posto nel video di gameplay di Hogwarts Legacy, ma gli autori del gioco hanno voluto ugualmente pubblicarla, considerandola divertente. Le reazioni degli utenti, tuttavia, sono state miste.

Alcuni hanno infatti apprezzato la grande trasparenza di Avalanche nei confronti di un aspetto della produzione che spesso viene nascosto, mentre altri temono che problematiche del genere possano sopravvivere anche nella versione finale del gioco.

Scopriremo come stanno le cose questo autunno, quando Hogwarts Legacy farà finalmente il proprio debutto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.