Borderlands il film: Jamie Lee Curtis si aggiunge al cast, con Kate Blanchett

Il film di Borderlands si assicura un'altra star all'interno del cast, con Jamie Lee Curtis che si aggiunge dunque a una coppia di attori già di alto profili confermati per la produzione, ovvero Cate Blanchett e Kevin Hart.

Secondo quanto riferito da TheWrap, che riporta la notizia, Jamie Lee Curtis interpreterà il ruolo di Tannis, un'archeologa che potrebbe aver trovato la chiave per il vault di Pandora, ma che sembra avere una storia complicata alle spalle con Lilith, interpretata dalla Blanchett.

Il film di Borderlands è affidato al regista Eli Roth e a quanto pare sarà girato a Budapest, con una produzione da parte di Lionsgate che sembra essere di livello piuttosto alto, come dimostrano anche gli attori coinvolti nella sua costruzione.

"Lavorare con un'attrice iconica come Jamie Lee Curtis è stato un sogno per tutta la mia vita", ha detto Roth in un comunicato ufficiale al riguardo, "Sono così emozionato per il fatto che porterà il suo umorismo, il suo calore e la sua brillantezza al ruolo di Tannis".

La sceneggiatura di Borderlands è invece affidata a Craig Mazin, responsabile della premiata serie Chernobyl, con Avi e Ari Arad incaricati della produzione attraverso la loro squadra all'interno di Lionsgate. Il film è ovviamente basato sulla serie videoludica omonima, anche se non ci sono ancora informazioni precise sulla storia né sull'uscita della pellicola.