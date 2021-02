L'Attacco dei Giganti, il cosplay di Annie di Jannet è davvero impressionante

Torniamo dalle parti de L'Attacco dei Giganti per un nuovo cosplay, questa volta da parte della multiforme Jannet che interpreta Annie Leonhart in una forma particolare e davvero impressionante.

Considerando il modo in cui si mostra, il cosplay in questione potrebbe essere anche classificabile come spoiler , dunque nel caso non siate aggiornati sugli eventi del manga o anime in questione.





Annie Leonhart si presenta nel cosplay di Jannet nella sua forma di gigante, attraverso un trucco veramente ben fatto: invece di utilizzare un costume, la cosplayer in questione ha scelto la soluzione del body painting, come spesso ha fatto anche in altre situazioni, considerando anche come il suo fisico la renda alquanto propensa a mostrarsi senza grandi remore.

Data la forma di gigantessa scelta per questo cosplay, in questo caso Jannet non fa proprio ricorso alle sue doti seduttive per interpretare al meglio il ruolo, ma è indubbio che riesca a rendere in qualche modo affascinante anche un personaggio mostruoso come Annie trasformata.

Insomma, se non altro, un'interpretazione meno comune del solito per quanto riguarda i cosplay ispirati a L'Attacco dei Giganti.