L'Attacco dei Giganti, il cosplay di Mikasa di ceeceemay è da assembramento

Vediamo il cosplay di Mikasa, una delle protagoniste della serie L'attacco dei giganti, realizzato dalla cosplayer ceeceemay, che ha deciso di dare un'interpretazione del personaggio decisamente erotica. Da antipasto per Only Fans, diciamo.

Probabilmente la Mikasa originale non approverebbe, ma che importa? ceeceemay sceglie di metterla sul letto e spogliarla un po', facendone vedere il provocante intimo. La figura è completamente erotizzata e la location della foto è inusuale per il personaggio, che immaginiamo amare luoghi molto più ieratici, ma evidentemente non si è trovato di meglio in un periodo in cui è complicato anche solo uscire di casa.

Chissà se i giganti avrebbero il coraggi di mangiarla vedendola così. Vabbé, che sono talmente affamati che non crediamo si porrebbero il problema. Comunque sia un bel taglietto dietro la nuca e si risolvono tutti i dubbi.

