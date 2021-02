Among Us, il cosplay dell'impostore di Panterona è una coltellata al cuore

Vediamo l'impostore di Among Us in un cosplay molto riuscito realizzato dalla nostra beniamina Panterona, che come sempre riesce a stare perfettamente nel personaggio, pur senza rinunciare alla sua forte personalità.

Panterona è indubbiamente una delle nostro cosplayer preferite, vuoi per l'accuratezza dei costumi che realizza, vuoi perché azzecca sempre le location per le foto, vuoi perché ha quel quid in più che ce la fa ammirare profondamente. Di fatto siamo sempre lietissimi di dedicarle un po' di spazio.

In questo caso chi non si farebbe trafiggere il cuore da un impostore del genere? In effetti pur scoprendola sarebbe difficile lanciarla nello spazio. Ma ora bando alle ciance e vediamo la foto.

