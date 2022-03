The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di tone.tone.__ è timido e innamorato

Un nuovo cosplay di Elizabeth Liones non si rifiuta mai, essendo uno dei personaggi più amati della serie giapponese The Seven Deadly Sins, I Sette Peccati Capitali in italiano. A realizzarlo con estrema delicatezza è stata la cosplayer tone.tone.__, che ha saputo incarnare alla perfezione lo spirito del personaggio.

La Elizabeth di tone.tone.__ sembra essere timida e innamorata, messa in una posa di attesa, assunta dalla cosplayer con una delicatezza estrema, quasi angelica, che dà piacere allo sguardo. Il costume è perfetto rispetto al modello originale, così come la pettinatura, che fa risaltare la verticalità dello scatto.

Molto bella anche la foto, il cui sfondo sfocato sottolinea la figura della cosplayer in modo netto, ma non violento, facendola risaltare ancor di più grazie a un sapiente utilizzo delle luci.

The Seven Deadly Sins è una serie giapponese che racconta della lotta di alcuni potentissimi guerrieri contro le forze del male, in uno scontro che va avanti praticamente dalla notte dei tempi e trascende le epoche e le singole vite dei personaggi.