PlayStation Plus: i classici girano alla grande su PS5 e PS4, assicura Jim Ryan

PlayStation Plus includerà oltre trecento classici per PS1, PS2, PS3 e PSP che girano alla grande su PS5 e PS4, stando a quanto dichiarato da Jim Ryan ai microfoni della rivista giapponese Famitsu.

Come avrete certamente letto nel nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere sul nuovo PlayStation Plus, i tre piani annunciati da Sony offriranno nel tier più costoso anche le funzionalità che appartengono attualmente a PlayStation Now e dunque la possibilità di giocare in streaming o in locale oltre trecento classici.

"Riveleremo presto nuovi dettagli, ma alcune persone che hanno provato i classici mi hanno detto che girano alla grande su PlayStation 5 e PlayStation 4", ha detto Ryan. "Chiaramente dipenderà anche dal gioco."

Per il momento, tuttavia, permangono alcune perplessità: i classici in questione non potranno essere acquistati singolarmente e l'accesso a quello specifico catalogo sarà limitato agli utenti abbonati a PlayStation Plus Premium, innanzitutto.

In secondo luogo, i limiti tecnici ormai storici dello streaming di PlayStation Now sono ancora presenti, vedi la risoluzione ridotta, e molti si aspettavano un investimento più convinto sul fronte della retrocompatibilità effettiva con i titoli PS3.