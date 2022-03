Twitch ha revocato il ban di Narcissa Wright, nonostante le minacce di strage

Sta generando molte controversie la revoca del ban permanente di Narcissa Wright su Twitch, nonostante la streamer avesse minacciato di fare una strage nel quartier generale della piattaforma. Secondo alcuni la decisione potrebbe dare vita a un trend potenzialmente molto pericoloso, che andava invece fermato sul nascere.

Il pericolo è che molti seguano l'esempio di Narcissa per mettersi in mostra e attirare così l'attenzione su di sé, minacciando di morte qualcuno o qualcosa per poi usare il precedente come modo per farsi revocare l'inevitabile ban. Non sarebbe la prima volta che gli streamer assumono comportamenti odiosi o ridicoli per raccogliere seguaci, ma in questo caso il problema di sicurezza che ne nascerebbe è evidente.

Ora, noi vogliamo credere al pentimento di Narcissa Wright per le parole che ha pronunciato, che fortunatamente sono rimaste tali, ma nondimeno il caso rimane grave e rischia di diventare un meta della piattaforma.

Twitch di suo ne uscirà in ogni caso danneggiata nell'immagine, sia perché non potrà prendere provvedimenti più duri verso altri streamer senza essere tacciata di ipocrisia, sia perché non potrà certo lasciare che i live stream si riempiano di minacce di morte.

In ballo c'è anche una questione politica: di fronte alla revoca del ban, sono subito arrivati i commenti di quelli che accusano Twitch di aver voluto favorire Narcissa perché trans, tirando dentro la questione un'intera comunità che non ha niente a che vedere con il comportamento della singola persona.