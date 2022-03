Elden Ring: il trailer con le citazioni della stampa è un tripudio di perfect score

Bandai Namco ha pubblicato il classico trailer con le citazioni della stampa di Elden Ring, che è un tripudio di perfect score. Non che la cosa stupisca, visto che trailer del genere di solito vengono realizzati includendo i giudizi migliori, ma in questo caso è più motivato del solito, visto che è difficile trovare voti negativi per il capolavoro di FromSoftware.

Il filmato in sé è un montaggio ben orchestrato di sequenze di gioco e citazioni prese dalle tante recensioni benevole. Non mancano anche alcune grosse anticipazioni, che evidentemente sconvolgono più noi che i giapponesi.

Per il resto, se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Elden Ring, in cui abbiamo scritto:

Vale la pena ripeterlo: Elden Ring è la summa delle conoscenze sviluppate negli anni da FromSoftware, un mostro di contenuti ed elementi capace di saziare la fame di qualunque appassionato dei souls, e in grado sia di amplificarne le caratteristiche positive fino ai limiti massimi che di aggravarne i difetti. I lati positivi del gioco sono tuttavia impressionanti al punto da oscurare in larga parte sia le mancanze note che quelle acquisite nella nuova formula. Ricco di misteri e meravigliosamente ispirato, Elden Ring è uno dei picchi più alti toccati da FromSoftware, se non quello più alto in assoluto, a patto di accettarne la sempre brutale filosofia di fondo. Noi ormai la abbiamo pienamente abbracciata, e non vediamo l'ora di tornare nel suo mondo con più calma.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.