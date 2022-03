Death Stranding Director's Cut per PC disponibile da oggi

L'editore 505 Games e lo studio di sviluppo Kojima Productions hanno annunciato che Death Stranding Director's Cut è disponibile da oggi per PC. Si tratta del port della versione aggiornata dell'ultima opera di Hideo Kojima, già disponibile da mesi su PS5.

Death Stranding Director's Cut è acquistabile su Steam ed Epic Games Store come prodotto autonomo o come aggiornamento, nel caso si possegga già il titolo base.

Molti i contenuti extra: trama arricchita, nuove missioni stealth, nuove abilità di combattimento, nuovi oggetti per l'inventario, nuove strutture costruibili e diversi miglioramenti cosmetici. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT include anche il livello "Fabbrica in rovina", un'area di gioco sotterranea impegnativa e piena di pericoli, Sam avrà a disposizione un gran numero di aiuti per le sue consegne come le catapulte, le rampe da salto e lo stabilizzatore. Il combattimento corpo a corpo è stato potenziato grazie a una serie di nuove mosse come il calcio volante, mentre il nuovo fucile Maser terrà a bada i nemici con l'elettricità. Per decidere quale possa essere la nostra dotazione di armi ideale sarà disponibile ora il poligono di tiro e sarà possibile anche gareggiare nel nuovo minigioco Circuito. Il protagonista Sam Bridges potrà anche salire sul suo assistente robot e attraversare le ambientazioni con molta più comodità.

Prossimamente DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT si avvarrà del supporto della nuova tecnologia grafica di Intel Xe Super Sampling (XeSS) per una esperienza di gioco su PC ancora più completa. XeSS utilizza l'apprendimento della macchina per una performance di gioco di alto livello che permetterà al giocatore di esplorare le particolari ambientazioni di DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT con un incredibile dettaglio grafico.

I possessori di DEATH STRANDING potranno aggiornare il gioco alla versione DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT al prezzo di 9,99€ avendo già installato il gioco base e acquistando l'aggiornamento dal negozio in-game, sarà inoltre possibile trasferire qualsiasi salvataggio precedente. I nuovi giocatori di DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT potranno acquistare direttamente questa edizione definitiva del capolavoro di Kojima al prezzo di 39,99€.

Se volete conoscere altri dettagli, leggete la nostra disanima di Death Stranding Director's Cut per PC.