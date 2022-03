House of the Dragon, data di uscita ufficiale per il prequel de Il Trono di Spade

House of the Dragon la serie televisiva ambientata nell'universo de Il Trono di Spade, ha una data di uscita ufficiale: sarà disponibile sulla piattaforma HBO Max a partire dal 21 agosto 2022.

A qualche mese dal primo teaser trailer di House of the Dragon, lo show prodotto da HBO si appresta dunque a fare il proprio debutto, per la gioia dei tantissimi appassionati delle opere di George R.R. Martin.

Come saprete, le vicende della serie si svolgono duecento anni prima rispetto a quelli di Game of Thrones e raccontano la storia della dinastia dei Targaryen.

Basata sul romanzo Fuoco e Sangue di Martin, House of the Dragon coprirà i primi centocinquanta anni di casa Targaryen e vedrà la presenza nel cast di attori come Matt Smith, Olivia Cooke ed Emma D'Arcy.