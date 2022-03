The Legend of Zelda: Ocarina of Time per PC: i modder si stanno già sbizzarrendo

Con il rilascio del port non ufficiale per PC di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, chiamato Ship of Harkinian, sono iniziate a spuntare anche le prime mod. La versione nativa per PC sta dando modo ai modder di sbizzarrirsi come meglio credono, come mostra il filmato sottostante pubblicato dallo youtuber Josh Busker, che mostra alcune delle opere realizzate finora.

I giocatori possono far apparire quanti nemici vogliono, siano essi creature normali o boss. Possono moltiplicare i personaggi non giocanti senza preoccuparsi delle prestazioni, visto che parliamo comunque di un titolo davvero leggero. Possono migliorare alcuni aspetti del titolo. Le possibilità sono innumerevoli e molti fan di Ocarina of Time saranno sicuramente curiosi di provarne qualcuna.

Con il passare del tempo usciranno sicuramente anche delle mod più strutturate, che rivoluzioneranno completamente il titolo, ma per quelle bisogna attendere.

Per scaricare Ship of Harkinian dovete collegarvi al server Discord del progetto, dove troverete tutti i link del caso.