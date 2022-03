Twitch: streamer minaccia di uccidersi e di fare una strage nel quartier generale della piattaforma

La streamer Twitch narcissawright, famosa per le sue speedrun di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ha minacciato di uccidersi e di "sparare alle persone", ossia di fare una strage, al quartier generale della piattaforma, dopo essere stata bannata.

Narcissawright era diventata famosa nel 2014 stabilendo il record del mondo nelle speed run del classico di Nintendo. All'epoca non aveva ancora fatto la transizione. Nel 2018 era stata bannata a tempo indeterminato da Twitch per aver violato le regole relative alla nudità e ai contenuti sessuali.

Il 19 marzo 2022 era tornata su Twitch con diversi contenuti che vanno dalle classiche quattro chiacchiere al suo pezzo forte, il già citato The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Purtroppo ha ricevuto un altro ban, che l'ha portata alle minacce verso se stessa e verso Twitch.

Il nuovo ban pare esserle stato comminato per aver aperto un link di un contenuto proibito su Twitch. Niente di nuovo, visto che su Twitch succede spessissimo, e niente di grave, visto che i ban relativi sono solitamente molto brevi. Narcissa però non l'ha presa per niente bene e ha iniziato a pubblicare alcuni tweet molto amari in cui definiva internet un inferno, come la vita reale, fino ad arrivare alle minacce.

Il suo account twitter è stato rimosso dalla piattaforma.

I tweet di Narcissa sono decisamente preoccupanti, ma molti hanno sottolineato come lo sia anche la sua salute mentale, vista la reazione avuta. Speriamo che questa storia non abbia conseguenze drammatiche.