Ghostwire Tokyo per PC: i requisiti completi, dai minimi a quelli Ultra con ray tracing

Con l'avvicinarsi della data di uscita di Ghostwire: Tokyo, Bethesda ha pubblicato sul suo sito ufficiale i requisiti di sistema per PC completi, da quelli minimi con i settaggi più bassi a quelli ultra con 2160p di risoluzione e ray tracing attivo. Eccoli di seguito:

Minimi: fino a 1280p con settaggi bassi

OS : 64-Bit Windows 10 Versione 1909 o superiore

: 64-Bit Windows 10 Versione 1909 o superiore Processore : Core i7 4770k @ 3.5GHz o AMD Ryzen 5 2600

: Core i7 4770k @ 3.5GHz o AMD Ryzen 5 2600 Memoria : 12 GB di RAM

: 12 GB di RAM GPU : Nvidia GTX 1060 o AMD RX 5500 XT (VRAM 6 GB+)

: Nvidia GTX 1060 o AMD RX 5500 XT (VRAM 6 GB+) Spazio d'archiviazione : 20 GB

: 20 GB DirectX: Versione 12

Raccomandati: fino a 1920p con settaggi alti

OS : 64-Bit Windows 10 Versione 1909 o superiore

: 64-Bit Windows 10 Versione 1909 o superiore Processore : Core i7 6700 @ 3.4GHZ o AMD Ryzen 5 2600

: Core i7 6700 @ 3.4GHZ o AMD Ryzen 5 2600 Memoria : 16GB di RAM

: 16GB di RAM GPU : Nvidia GTX 1080 o AMD RX 5600 XT (VRAM 6 GB+)

: Nvidia GTX 1080 o AMD RX 5600 XT (VRAM 6 GB+) Spazio d'archiviazione : 20 GB

: 20 GB DirectX: Versione 12

Massimi: fino a 2160p con i settaggi più alti

OS : 64-Bit Windows 10 Versione 1909 o superiore

: 64-Bit Windows 10 Versione 1909 o superiore Processore : Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 5600X

: Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 5600X Memoria : 16GB di RAM

: 16GB di RAM GPU : Nvidia RTX 2080S/ RTX 3070 o AMD RX 6800 XT (VRAM 8 GB+)

: Nvidia RTX 2080S/ RTX 3070 o AMD RX 6800 XT (VRAM 8 GB+) Spazio d'archiviazione : 20 GB

: 20 GB DirectX: Versione 12

Minimi con Ray Tracing: fino a 1080p con settaggi bassi

OS : 64-Bit Windows 10 Versione 1909 o superiore

: 64-Bit Windows 10 Versione 1909 o superiore Processore : Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 3600

: Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 3600 Memoria : 16GB di RAM

: 16GB di RAM GPU : Nvidia RTX 2060 (VRAM 6 GB+) o AMD RX 6700 XT (VRAM 8 GB+)

: Nvidia RTX 2060 (VRAM 6 GB+) o AMD RX 6700 XT (VRAM 8 GB+) Spazio d'archiviazione : 20 GB

: 20 GB DirectX : Versione 12

: Versione 12 DLSS disattivato - FSR 1.0 disattivato

Raccomandati con Ray Tracing: fino a 1440p con settaggi alti

OS : 64-Bit Windows 10 Versione 1909 o superiore

: 64-Bit Windows 10 Versione 1909 o superiore Processore : Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 5600X

: Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 5600X Memoria : 16GB di RAM

: 16GB di RAM GPU : Nvidia RTX 3070 (VRAM 8 GB+) o AMD RX 6800 (VRAM 12 GB+)

: Nvidia RTX 3070 (VRAM 8 GB+) o AMD RX 6800 (VRAM 12 GB+) Spazio d'archiviazione : 20 GB

: 20 GB DirectX: Versione 12 DLSS disattivato - FSR 1.0 disattivato

Massimi con Ray Tracing: fino a 2140p con i settaggi più alti

OS : 64-Bit Windows 10 Versione 1909 o superiore

: 64-Bit Windows 10 Versione 1909 o superiore Processore : Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 5600X

: Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 5600X Memoria : 16GB di RAM

: 16GB di RAM GPU : Nvidia RTX 3080 (VRAM 10 GB+) o AMD RX 6900 XT (VRAM 12 GB+)

: Nvidia RTX 3080 (VRAM 10 GB+) o AMD RX 6900 XT (VRAM 12 GB+) Spazio d'archiviazione : 20 GB

: 20 GB DirectX : Versione 12

: Versione 12 DLSS Quality - FSR Balanced

Ghostwire: Tokyo

Come possiamo vedere i requisiti della versione PC sono piuttosto accessibili se non avete grandi pretese, ma con l'asticella che sale sensibilmente qualora vogliate i settaggi al massimo o attivare gli effetti del Ray Tracing, passando da una GTX 1060 per i minimi a una RTX 3080 per quelli massimi con RT.

Vi ricordiamo che Ghostwire: Tokyo sarà disponibile dal 25 marzo, anche per PS5. Se ancora non lo avete visto, ecco un video gameplay con i primi 17 minuti di gioco tratti dalla versione PlayStation.