Fable: sviluppo a rilento per la scarsa esperienza di Playground nei GDR, per un ex-sviluppatore

I lavori su Fable starebbero procedendo a rilento per via della scarsa esperienza con i GDR di Playground Games. Ad affermarlo è stato l'ex game designer Juan Fernández, che ha lavorato per tre anni presso lo studio e ora milita nel team di Ninja Theory, al lavoro su Hellblade 2.

In un'intervista con Vandal, Fernández afferma che Playground Games è un team estremamente talentuoso, i Forza Horizon sono una prova in tal senso, ma che non ha l'esperienza necessaria per realizzare le meccaniche di un GDR con celerità, cosa che dunque sta rallentando lo sviluppo di Fable.

"Playground Games è molto organizzata. Ogni due anni pubblicano Forza Horizon, che ha più di 90 su Metacritic, con una qualità incredibile. Hanno preso il genere dei giochi di corse e lo hanno dominato negli ultimi anni. Sono molto intelligenti e sanno cosa stanno facendo", afferma Fernández. "Volevano espandersi con qualcosa di differente ma gli mancavano le persone con la conoscenza su come realizzare il gameplay (di un GDR). In un open world, come controlli il personaggio e le azioni è molto differente da quello che fai in un gioco di corse. Dal punto di vista tecnologico, devi realizzare le animazioni, lo scripting, un sistema di quest. Muovere un auto a 300 km orari ha requisiti molto differenti dal camminare in una campagna."

Fable, un'immagine tratta dal primo trailer

Fernández critica anche la mentalità con cui Playground Games si sta approcciando allo sviluppo di Fable, a suo avviso fin troppo ambiziosa.

"Gli action RPG open world sono incredibilmente complicati da fare, richiedono molto tempo, molte persone e in Playground hanno la mentalità di fare di più con meno. Se un Assassin's Creed è fatto da 5000 persone a loro ne servono 150 o 200, se loro lo fanno in 7 anni, a Fable ne servono solo 5. È bello essere ambiziosi, ma devi anche essere realistico e quello che ho visto è che lo sviluppo si stava allungando."

Fernández ha lavorato per 3 anni presso Playground e, stando quanto riporta Vandal, ha gestito i combattimenti di Fable, ha creato sistemi di gioco, scritto documentazione, fatto ricerche sui GDR di successo della concorrenza e analizzato i giochi della serie per capirne l'essenza. Il game designer lascia intendere che proprio la lentezza nello sviluppo di Fable è stato uno dei motivi per cui ha lasciato Playground Games.

Fable è stato annunciato per PC e Xbox Series X|S a luglio del 2020 con un trailer, ma da allora non è stato più mostrato pubblicamente, con informazioni e novità sullo stato dei lavori arrivati con il contagocce. Il gioco è in sviluppo da almeno quattro anni, stando quanto dichiarato da un lead engineer di PlayGround Games.