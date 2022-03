Morto Scott Bennie, sceneggiatore dei giochi di Star Trek, del primo Fallout e di tanti altri

Scott Bennie, sceneggiatore del primo Fallout, di diversi titoli di Star Trek e di innumerevoli altri giochi, oltre che producer e designer, è morto all'età di 61 anni per complicazioni da polmonite. La conferma della triste notizia è stata data dalla sua pagina Facebook, dove ora si stanno raccogliendo tutte le persone desiderose di ricordarlo.

Bennie era un veterano dell'industria, persona molto discreta che non si era mai voluta mettere in mostra, nonostante le sue capacità. Lavorò moltissimo con Interplay, su dei prodotti molto prestigiosi, come ad esempio i due volumi dell'adattamento di Il Signore degli Anelli, i Castles, il primo Fallout, nonché moltissimi Star Trek: Starfleet Academy, Judgment Rites, Star Trek: 25th Anniversary, Starfleet Command e Starfleet Command 2.

Stando a quanto dichiarato in un'intervista del 2017 con steemit, fu lui a battezzare Dogmeat in Fallout. L'informazione è stata anche confermata da Brian Fargo, il capo di inXile Entertainment, che all'epoca lavorava insieme a lui.

Comunque sia i contributi di Bennie sono davvero innumerevoli. Tra gli altri suoi titoli possiamo nominare: Descent, Descent to Undermountain, Stonekeep, Champions of Norrath e la versione CD-Rom di SimCity.

Oltre ai videogiochi, era anche un designer di giochi da tavolo e giochi di ruolo cartacei. Suoi alcuni supplementi per Dungeon & Dragons, Champions, Marvel Superheroes e tanti altri.