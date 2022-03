Master of Magic: Slitherine e Multiplayer.it organizzano un focus group esclusivo

Grandi notizie per tutti gli amanti della strategia: il publisher Slitherine, in collaborazione con Multiplayer.it, ha organizzato un "focus group" in esclusiva su Master of Magic.

Siete dei veterani dei 4X fantasy, avete giocato all'originale Master of Magic per dozzine di ore, e nella vostra collezione non mancano Age of Wonders e titoli simili? Allora, è il vostro momento! Mandate una mail a mom_focus@slitherine.co.uk e candidatevi per uno dei cinque posti per il "Master of Magic Focus Group", che si svolgerà a fine aprile, nella sede milanese di Multiplayer.it.

Giocherete tutto il giorno, in anteprima mondiale, la versione "in progress" del nuovo Master of Magic, e poi potrete dire la vostra al team italiano di Slitherine - per una volta, saranno degli italiani a provare per primi un videogoco come il nuovo MOM!

Cosa scrivere nella mail?

Ovviamente, indicate nome e cognome, età e residenza; dopodiché, descrivete la vostra esperienza specificatamente con Master of Magic Classic e altri 4X fantasy, ad esempio come fatto nell'introduzione del nostro speciale dedicato al gioco di freschissima pubblicazione, e soprattutto perché vorreste partecipare a questo Focus Group. La mail va inviata entro il 19 aprile all'indirizzo mom_focus@slitherine.co.uk e può essere scritta in italiano o in inglese. Segnaliamo che Slitherine *non* si farà carico delle eventuali spese di viaggio.

Chi può partecipare al "Master of Magic Focus Group"?

Chiunque abbia compiuto 18 anni e abbia una significativa esperienza con i videogiochi 4X fantasy. Non occorre saper parlare inglese, ma il gioco sarà in quella lingua (Come d'altra parte il MOM originale). Inoltre, dovrete sottoscrivere un NDA, un accordo secondo cui non rivelerete nulla del gioco pubblicamente, né ai vostri amici né sui social o suoi forum. "