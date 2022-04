Sword Art Online Progressive, il nuovo film nei cinema in Italia, ecco dove e quando

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night - The Movie sarà presto visibile nei cinema in Italia, all'interno della Stagione 2022 degli Anime al Cinema organizzata da Nexo Digital in collaborazione con Dynit, ma sarà solo nei cinema UCI dal 4 al 6 aprile 2022.

Prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako Kōno, con il design dei personaggi di Kento Toya e la musica di Yuki Kajiura e Yasuyuki Kai a dirigere le scene d'azione, il nuovo capitolo della celebre serie potrà dunque essere visto nei cinema in Italia dal 4 al 6 aprile 2022.

L'anime dal titolo lunghissimo si svolge molto tempo prima che la "Saetta" e lo "Spadaccino Nero" fossero conosciuti con questi nomi. Si tratta di un nuovo capitolo all'interno dell'universo di Sword Art Online, serie che si ispira ai videogiochi e costruisce una narrazione particolare a partire da questi e fondendosi anche con prodotti videoludici, come il recente Sword Art Online: Alicization Lycoris.

Vediamo la storia nella sinossi ufficiale del film:

È il 6 novembre 2022 quando viene lanciato ufficialmente il primo VRMMORPG al mondo, Sword Art Online. Ma i giocatori, ancora euforici per aver effettuato il primo accesso, si trovano improvvisamente intrappolati all'interno del gioco quando il Game Master li priva di qualsiasi modo per disconnettersi, dando loro un inquietante avvertimento: "Questo sarà pure un videogame, ma il tempo dei giochi è finito".

Se un giocatore muore nel gioco, infatti, muore nel mondo reale. Di fronte a queste parole, i giocatori si fanno prendere dal panico e dalla disperazione. Tra loro c'è Asuna: nonostante non conosca ancora le regole di questo mondo, parte alla conquista del castello di ferro galleggiante di Aincrad, la cui vetta è troppo alta per essere vista.

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night - The Movie, la locandina

Mentre i giorni passano, avviene un incontro fatidico. E poi, un addio... Sebbene in balia della realtà che le appare davanti agli occhi, Asuna continua a combattere con tutte le sue forze, finché un giorno qualcuno non le appare davanti: il distaccato spadaccino, Kirito...

Le multisale che proietteranno Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night - THE MOVIE dal 4 al 6 aprile alle 18:30 e alle 21:00 sono UCI Bicocca (MI), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM) e UCI Porta di Roma (RM).

Quelle che lo proietteranno il 4 e 5 aprile alle 18:30 e alle 21:00 e il 6 aprile alle 21:00 sono UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Moncalieri (TO) e UCI Roma Est (RM).

UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Molfetta (BA), UCI Torino Lingotto (TO) e UCI Verona (VR) lo proietteranno il 4 e 5 aprile alle 18:30 e alle 21:00.

UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI MilanoFiori (MI), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN) e UCI Sinalunga (SI) lo proietteranno il 4 aprile alle 18:30 e alle 21:00 e il 5 aprile alle 21:00. UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Certosa (MI) e UCI RedCarpet Matera (MT) lo proietteranno il 4 e 5 aprile alle 21:00.

UCI Casoria, UCI Cinepolis Marcianise, UCI RedCarpet Matera, UCI Showville Bari e UCI Molfetta applicheranno la tariffa di 10 euro per l'intero e 8 euro per il ridotto, nelle restanti multisale il costo del biglietto è 11 euro per l'intero e 9 euro per il ridotto.

Il prossimo appuntamento con Anime al Cinema sarà poi dal 16 al 18 maggio con La Fortuna di Nikuko.