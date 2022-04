Xbox All Access, il trailer con Andre Braugher parla della convenienza del servizio

Xbox All Access è un servizio estremamente conveniente: un abbonamento mensile che include Xbox Series S e Xbox Game Pass Ultimate, il tutto senza anticipo, come spiega il nuovo trailer con l'attore Andre Braugher.

Il filmato è particolarmente buffo, come da tradizione per il marketing di Xbox, che lo scorso anno si è addirittura tolto lo sfizio di realizzare un video promozionale pieno di amore per Xbox e per i soldi risparmiati con gli All-4-One che cantano una rivisitazione della loro "I Swear".

Nella parte finale del trailer Braugher si rivolge addirittura a "Respondre", una sorta di assistente virtuale dentro la sua Xbox Series X, mentre nella parte bassa si legge che si tratta di una feature che non esiste, dunque non è inclusa nell'All Access.

Scherzi a parte, tuttavia, il rapporto prezzo / contenuti di Xbox All Access è indiscutibile, e come sapete l'abbonamento è disponibile anche in Italia: con soli 24,99€ al mese è possibile avere una Xbox Series S con Xbox Game Pass Ultimate, mentre passando a 32,99€ al mese la console diventa una Xbox Series X.