Elden Ring: scoperto un modo alternativo per svelare i falsi muri

Elden Ring è ricco di falsi muri che nascondono numerosi segreti, che possono essere scoperti colpendoli con l'arma o rotolandoci contro, ma a quanto pare c'è anche un altro sistema per rivelarli: usare il Sigillo di Margit, come riferito da alcuni utenti su Reddit con tanto di video esplicativo.

Come dimostrato in questa pagina su Reddit, si tratta di un sistema piuttosto semplice ma che forse molti non hanno ancora scoperto perché non è affatto esplicito, come molte altre cose di Elden Ring, d'altra parte. Non è chiaro se sia il risultato di un glitch o se l'effetto sia voluto, ma se si utilizza il Sigillo di Margit in prossimità di un falso muro, questo scompare svelando ciò che vi si trova dietro e soprattutto facendo capire come vi sia un passaggio segreto senza dover iniziare a colpire le pareti.

Un altro effetto meno noto del Sigillo di Margit è anche il fatto che disabilita alcune trappole come le torri lanciafiamme, cosa che rende l'oggetto in questione utile per molteplici situazioni oltre al semplice combattimento con il boss a cui è direttamente riferito.

Resta appunto da capire se questi effetti collaterali dell'artefatto siano voluti o se siano il risultato di qualche glitch nel gioco che potrebbe essere corretto con una delle patch in arrivo, ma intanto sembra che funzioni.

Per la cronaca, ma stando a attenti ad eventuali spoiler, il Sigillo di Margit è un oggetto speciale che viene venduto da Patches e può essere utilizzato per immobilizzare temporaneamente il boss in questione durante il suo combattimento, ma sembra sia anche più utile con queste sue applicazioni alternative.

Non sappiamo se funziona però con il noto falso muro che richiede 50 colpi per essere abbattuto, sperando ancora che quest'ultimo sia semplicemente un caso problematico isolato. Nelle ore scorse, è emerso un video che mostra un finale segreto tagliato da FromSoftware per Elden Ring.