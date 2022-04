The Rising of the Shield Hero: il cosplay di xsydkate ci prepara alla Stagione 2

La prossima settimana inizierà la messa in onda della Stagione 2 di The Rising of the Shield Hero, il 6 aprile per la precisione. Per ingannare l'attesa che si separa dal ritorno dell'Eroe dello Scudo e compagni, la modella xsydkate ha pensato bene di realizzare un cosplay di Raphtalia un po' diverso dal solito.

Raphtalia è una semi-umana e l'instancabile compagnia del protagonista, Naofumi Iwatani, anche se a onor del vero inizialmente è costretta a ubbidirgli contro la sua volontà per via di un sigillo magico di schiavitù. Nel corso dell'anime diventerà una spadaccina provetta in grado di usare anche magie illusorie, diventando un alleata preziosa dell'Eroe dello Scudo.

xsydkate ha deciso di dare vita a Raphatalia con un cosplay originale un po' differente del solito, optando per un abito casual piuttosto che la classica uniforme da spadaccina di Raphtalia. Nonostante ciò il personaggio risulta immediatamente riconoscibile grazie agli elementi da procione/tanuki, l'acconciatura e il tatuaggio sul petto perfettamente realizzati e fedeli all'originale.

