BioShock Infinite, il cosplay di Elizabeth da Lada Lyumos celebra i 9 anni del gioco

Elizabeth torna a mostrarsi nello splendido cosplay realizzato da Lada Lyumos per celebrare i nove anni di BioShock Infinite: il titolo sviluppato da Irrational Games è stato pubblicato il 26 marzo 2013 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360.

Dopo il cosplay di Elizabeth con Songbird e quello in cui Elizabeth è in grado di volare, la modella russa ha ribadito la propria passione per il franchise prodotto da 2K Games, che tanti bei ricordi ha lasciato fra gli appassionati.

"Nove anni fa è uscito BioShock Infinite!", ha scritto Lada nel suo post su Instagram. "Grande ambientazione, gameplay divertente e una trama sconvolgente: facciamo i complimenti a Irrational Games per aver creato un gioco meraviglioso, con personaggi così iconici."

La speranza è che il prossimo capitolo di BioShock possa vantare caratteristiche simili a quelle della trilogia originale: sarebbe davvero fantastico poter affrontare avventure del genere contando sulle tecnologie attuali.