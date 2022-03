Mario Kart 8: video confronto dei tracciati del Pass percorsi aggiuntivi con le versioni originali

ElAnalistaDeBits, noto canale YouTube dedito ai video confronti grafici dei videogiochi, ci mostra un nuovo video confronto nel quale possiamo ammirare Mario Kart 8 e i nuovi tracciati del Pass percorsi aggiuntivi, messi fianco a fianco con le rispettive versioni originali.

Il video ci mostra molteplici percorsi presenti, in questo momento, nel Pass percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8. Il filmato mostra varie scene di gameplay fianco a fianco, così da poter vedere anche come sono resi i percorsi in movimento. Ovviamente, per i percorsi più vecchi sono stati inseriti molti più dettagli grafici, che all'epoca non erano possibili.

Il video confronto di Mario Kart 8 Pass percorsi aggiuntivi mostra però anche le differenze nelle texture di alcuni elementi del gioco base e del DLC. Possiamo vedere oggetti come alberi di palma, casse di legno, effetti dell'acqua, texture delle rocce e non solo. Nel complesso, è innegabile che la grafica del Pass percorsi aggiuntivi sia differente rispetto a quella originale, anche a livello stilistico.

Diteci, cosa ne pensate della grafica di Mario Kart 8 Pass percorsi aggiuntivi? Ecco infine le nostre impressioni sull'espansione.