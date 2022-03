Expedition Zero, la recensione del survival glaciale di Enigmatic Machines

Titolo d'esordio per il team indipendente ceco Enigmatic Machines , Expedition Zero si presenta come il più tradizionale dei survival horror in prima persona, a metà fra l'azione dei classici rappresentanti del genere e la passività delle interpretazioni più recenti. Un equilibrio che risulta tuttavia precario, si estende alla componente artistica e alla fine rende il gioco incapace di esprimere una precisa personalità.

La recensione di Expedition Zero ci porta nel cuore della Siberia, nei panni dell'ultimo sopravvissuto di una spedizione che si ritrova intrappolato nel freddo glaciale della regione e ha un'unica speranza per fuggire: fornire a un anonimo interlocutore alcuni campioni della misteriosa piaga che ha determinato la morte dei suoi compagni.

Storia e problemi iniziali

Expedition Zero, la foresta è lo scenario in cui passerete più tempo

L'incipit narrativo è quello che abbiamo riportato in apertura ed è più o meno tutto ciò che troverete in Expedition Zero a livello di storia: il protagonista parla per qualche secondo nelle fasi introduttive, descrivendo il suo ritorno al rifugio, una sorta di baita di montagna in mezzo alla neve, ma per il resto la narrazione è fondamentalmente affidata a note e documenti da ritrovare durante l'esplorazione: un po' poco, se l'obiettivo era quello di costruire un minimo di coinvolgimento emotivo.

Purtroppo fin dalle prime battute ci si imbatte in alcuni problemi legati inevitabilmente alla natura indie del progetto, ma non per questo giustificabili. Il gioco supporta il controller in maniera parziale, ed è una cosa che possiamo anche accettare, ma quando abbiamo provato a modificare i comandi ci siamo poi resi conto che non esisteva una funzione per ripristinare quelli di default.

Non è tutto: nel tentativo di utilizzare il controller, l'opzione per l'inversione dell'asse Y è rimasta attiva e non siamo riusciti a spegnerla neanche usando il mouse, il che ci ha costretto a utilizzare un programmino esterno per invertire forzatamente il funzionamento del puntatore. Una mancanza di attenzione e di verifiche pratiche che francamente lascia perplessi.

L'ultima sorpresa negativa è arrivata con le regolazioni grafiche, perché se è vero che visivamente il gioco è davvero modesto e generico, viziato peraltro da problemi di pop-up importanti e frequenti, allo stesso tempo risulta estremamente pesante anche per una RTX 3070 laddove si utilizzi il preset "cinematografico" a 2160p, costringendo l'utente ad abbassare la risoluzione o a diminuire la qualità degli effetti per ottenere i 60 fps.