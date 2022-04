PlayStation Plus: uno dei giochi gratis di aprile 2022 è già disponibile da ora per gli abbonati

Solitamente i giochi gratis del PlayStation Plus diventando disponibili per gli abbonati al servizio a partire dal primo martedì del mese, ma uno di quelli di aprile 2022 è già disponibile da ora. Stiamo parlando di Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated che stranamente potrete aggiungere alla vostra collezione senza alcun costo aggiuntivo con qualche giorno di anticipo.

Se siete abbonati a PlayStation Plus, potrete riscattare a questo indirizzo. Gli altri giochi gratis del PS Plus di questo mese, ovvero Slay the Spire e Hood: Outlaws & Legends saranno disponibili a partire da martedì 5 aprile, salvo ulteriori sorprese o imprevisti.

SpongeBob: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

SpongeBob: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, è la versione rimasterizzata per PS4 dell'omonimo tie-in uscito nel 2003 basato sulla serie animata della spugna di mare più famosa del mondo.

I giocatori saranno chiamati a salvare Bikini Bottom da dei robot impazziti creati dal malvagio Plankton vestendo i panni di SpongeBob, Patrick e Sandy e sfruttando le loro caratteristiche uniche. Tra le novità della versione rimasterizzata, oltre alle migliorie al comparto grafico, trovaimo anche una modalità multiplayer a due giocatori sia online che in locale e contenuti inediti assenti nell'originale. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di SpongeBob: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated.